Самара джазовая: «Джульетта любит лето» стали победителями четвертого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов

Соосновательница проекта «Джульетта любит лето»

«Многие коллективы прослушивались в онлайне, но мы решили послушать совет главного джазового организатора Самары Дениса Рыбакова и воспользовались шансом показаться руководителям фестиваля Moscow Jazz Festival – художественному руководителю, народному артисту России Игорю Бутману и исполнительному директору фестиваля Роману Христюку – лично. А вообще у нас «живая» музыка, которую важно слушать вживую – видео не всегда хорошо передает энергию и харизму. Здорово было представиться и рассказать о нашей музыке и творческом кредо, глядя в глаза жюри: это качественно другой уровень общения.

Мы сделали ставку на авторский материал, причем сильно нестандартный: например, вокальная партия в моей авторской композиции «Весна» состоит из вокализа и декламации стихов, в середине композиции звучит трипхоп, а тема написана в переменном размере. Кажется, звучит сложно, но слушается на одном дыхании. Получилась музыка про самарскую весну: зелено, цветы распускаются, тут же снежная метель, а за ней солнце!

Мы не ожидали, что очные прослушивания будут похожи больше на праздник музыки, чем на экзамен перед строгими жюри. Атмосфера была очень доброжелательная и творческая: я в очередной раз убедилась, что джазовые музыканты – совершенно особенное комьюнити. Интеллигентные, умные, свободные, жизнерадостные люди – причем и начинающие ребята, и мэтры джаза.

После прослушивания услышали мнение от некоторых самарских музыкантов, что наша музыка – не джаз. Очень порадовались такой оценке, потому что нам нравится расширять стилистические границы, смешивать разные стили музыки и даже использовать разные медиумы для выражения художественной мысли. Мы не джаз, мы искусство! А джаз очень любим, и из джаза мы все выросли, так что его влияние на нашу музыку не искоренить.

Планов после победы много: 18 мая выступим на фестивале Jazz May в Пензе, в середине июня поедем в Москву на Moscow Jazz Festival, а еще планируем запись альбома – слушатели просят, авторского материала много, но пока вопрос упирается в финансирование. Мы некоммерческий коллектив, так что будем рады поддержке!»