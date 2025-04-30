Камбэк спустя (!) одиннадцать лет: группа Bajinda Behind The Enemy Lines объявила о своем воссоединении

«Когда в 2005 году мы впервые вышли на сцену в Самаре, никто не думал, что это путешествие растянется почти на два десятилетия. Тогда мы просто хотели играть музыку, которая казалась нам правильной, странной и завораживающей. И вдруг это стало чем-то большим.

В 2014 году мы замолчали. Причины были простые и одновременно сложные: усталость, потеря вдохновения и, пожалуй, друг друга. Каждый пошел своей дорогой. Были новые группы, сайд-проекты, попытки отойти от музыки. Но вот мы здесь. Поводом стала пластинка Ah! When Yeahh!/Money To Burn – но не только. У нас есть ощущение, что история Bajinda никогда не останавливалась. За это время накопилось много того, о чем нам хочется рассказать, спеть и сыграть. Такое ощущение, что мы никогда не уходили, а сейчас открыли новую главу – возможно, самую интересную для нас всех».