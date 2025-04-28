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Праздник хорошей музыки: в «Рюмочке» отметят Международный день джаза

Хорошие новости для всех, кто каждый год отмечает Международный день джаза: самарское сообщество JazzGuideJam приготовило к этой среде масштабную – шесть часов плотного грува! – программу.

Вечер джаза в «Рюмочке», который стартует в восемь вечера 30 апреля, откроет музыкально-лекционная презентация JazzGuideJam, которая расскажет про локальных джазменов и ответит на вопрос: «Зачем вообще нужен джаз?». Nekrasov Band окатит собравшихся волной современного джаза, FunkyFact погрузит всех в джазовую эстетику 70-х, которая тесно связана с фанком и диско, а квартет Максима Титкова представит мультистилистическую программу из гремучей смеси свинговых стандартов, бибопа, босса-новы и джазовых интерпретаций советских эстрадных хитов.

Джазуют все!

Фото: Архивы пресс-служб

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