Гармония, бразильские мотивы, любовь: какую музыку слушает Елена Маликова

Апрель был создан для того, чтобы подслушивать, что же играет в наушниках у классных городских героев. Самым сокровенным с Собака.ru поделилась Елена Маликова – руководитель гончарной мастерской Lepco.

Velha Infância - Tribalistas

Моя главная весенняя песня. Вообще много слушаю бразильскую музыку, которая составляет примерно треть моего плейлиста. Она теплая, живая, всегда поднимает настроение и гармонизирует.

Zoloto - Перевоплотиться

Случайно попала на концерт Zoloto, мне запомнилась эта песня: в ней есть что-то честное и глубокое, про любовь и надежду.

Nu Genea – Marechià и Altin Gün – Goca Dünya

Они звучат ярко, самобытно и немного необычно. Nu Genea – итальянцы из Неаполя, у них классный ритм. Altin Gün – турецкая группа с винтажным звучанием. Их песни я включаю, когда хочется движения и бодрости, например, когда надо быстро загрузить печь изделиями на обжиг.

Dream Girls – Moses Gunn Collective и Eddie’s Gun –The Kooks

Легкие и немного ностальгические. Подходят для прогулок, поездок, обычно слушаю за рулём или, когда еду в мастерскую на велосипеде.

Текст: Кристина Жукова