Ждем акустические VLNY!

«Обычно мы даем концерты вчетвером, а акустику я до недавнего времени играл вообще соло. Но этот раз один я бы не справился, поэтому на сцену СамАрта поднимется двенадцать человек: мы пригласили гитаристов, бэк-вокалистов, барабанщика, перкуссиониста и клавишника. И не только их, но все карты раскрывать пока не стану!

Мы не случайно выбрали для акустического выступления именно СамАрт: мне очень нравится этот современный театр с красивой сценой. А еще нам удалось достаточно легко найти общий язык с руководством: оказалось, что часть труппы слушает нашу музыку, а кто-то даже на концерты приходит.

Когда начали формироваться мои музыкальные вкусы - мне повезло. Родители поставили в дом спутниковое ТВ, а там был канал MTV. Я как раз тогда только учился играть на гитаре и залипал на передачу Unplugged в формате концерта, на котором музыканты используют только акустические инструменты. Героями этой передачи часто становились мои любимые группы: Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains и даже Korn. В общем, с тех пор я мечтал о подобном концерте и очень люблю акустический формат в принципе! Безумно рад, что, наконец, мы с ребятами делаем такую программу.

На этом концерте не будет новых песен: мы собрали программу из наиболее любимых нашими слушателями треков. Но могу сказать, что аранжировки мы во всех песнях поменяли: они будут звучать по-новому.

Конечно, у нас есть желание регулярно устраивать такие масштабные выступления, но это очень сложно и дорого. Да и эффекта новизны от второго такого концерта не будет. И снова собрать на одной сцене двенадцать музыкантов – задачка со звездочкой. В Самаре категорическая нехватка музыкантов, поэтому занятость у всех критическая.

Чем порадуют VLNY в новом году, кроме этого концерта? Представлять новых участников не пока не планируем, а вот новых песен будет много! За время пока готовилась акустическая программа этого концерта я записал десять новых песен, которые, начиная с апреля, будут выходить в формате синглов. И о виниле тоже подумываем!»