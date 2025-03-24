Звезды российского джаза в Самаре

В четверг 28 марта в «Универ Студии» Самарского университета имени Королева дадут концерт Олег и Наталья Бутман: члены Московского Союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard и послы российского джаза в США и Канады сыграют хиты Микаэла Таривердиева, Максима Дунаевского, Андрея Петрова, Фрэнка Синатры, Майкла Джексона, Стиви Вандера и «Битлз». Для всех, кого не убедили титулы музыкантов, Собака.ru попросила организатора концерта и руководителя Самарского джазового «Движения» Дениса Рыбакова назвать три причины не пропустить событие.
Денис Рыбаков
Организатор концерта и руководитель Самарского джазового «Движения»
«Во-первых, это возможность посетить выступление звезд джаза всероссийского и – без преувеличения! – мирового масштаба. Во-вторых, это отличный шанс оценить их разнообразный репертуар: от мировых стандартов в авторском прочтении до собственных сочинений, удостоенных наград и высоких оценок ведущих джазовых критиков. И, наконец, этот концерт может стать отличным поводом открыть для себя джаз и стать частью Самарского джазового Движения!»
Фото: Архивы пресс-служб
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