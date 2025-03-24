Звезды российского джаза в Самаре

Организатор концерта и руководитель Самарского джазового «Движения»

«Во-первых, это возможность посетить выступление звезд джаза всероссийского и – без преувеличения! – мирового масштаба. Во-вторых, это отличный шанс оценить их разнообразный репертуар: от мировых стандартов в авторском прочтении до собственных сочинений, удостоенных наград и высоких оценок ведущих джазовых критиков. И, наконец, этот концерт может стать отличным поводом открыть для себя джаз и стать частью Самарского джазового Движения!»