18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Мнооооого музыки и лекций во «Флэте 31»

«Бомбардировка» музыкой от «Флэт 31» начнется прямо сегодня. Первый ивент – дискуссия о современном джазе с Денисом Рыбаковым. Второй – концерт экспериментального джаз-бенда VAN LOO, а третий – джазовый джэм в лучших традициях ценителей царской импровизации.

В субботу начнется артист-ток с композитором Павлом Куприяновым – известным пианистом и автором музыки для театральных перформансов и компьютерных игр. Встреча с Куприяновым пройдет 22 марта в формате мит энд грит: гости бара смогут задать вопрос музыканту, а также насладиться виртуозным исполнением авторского материала. Просто белиссимо!

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: