Мнооооого музыки и лекций во «Флэте 31»

«Бомбардировка» музыкой от «Флэт 31» начнется прямо сегодня. Первый ивент – дискуссия о современном джазе с Денисом Рыбаковым. Второй – концерт экспериментального джаз-бенда VAN LOO, а третий – джазовый джэм в лучших традициях ценителей царской импровизации.

В субботу начнется артист-ток с композитором Павлом Куприяновым – известным пианистом и автором музыки для театральных перформансов и компьютерных игр. Встреча с Куприяновым пройдет 22 марта в формате мит энд грит: гости бара смогут задать вопрос музыканту, а также насладиться виртуозным исполнением авторского материала. Просто белиссимо!