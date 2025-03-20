Они опять подслушивают! Что в наушниках у Дениса Дроздова?

Продолжаем подслушивать – но только по-доброму! Сегодня одни наушники на двоих мы делим с совладельцем бара «8бит» и основателем pop-up денерной «Заря» Денисом Дроздовым. И это сочно.
Начнем с того, что в плейлисте у меня «сало, мед и гвозди»: есть все – от Круга до Синатры. И музыка зависит от настроения или дела, которым я занят.
The Kinks – All Day And All Of The Night, The Box Tops – The Letter
Во время готовки я часто включаю отечественный панк-рок или ska: они меня максимально бодрят и вдохновляют. Как-то не могу представить себя шеф-поваром мишленовского ресторана с пинцетом в руках, а вот шеф-поваром-панком – запросто. Большие порции, простая кухня, сочные и безумно вкусные блюда – все это про меня. Отечественное часто разбавляю британским и американским роком 60-70-ых.
НИГАТИВ – «Циник», LISSEN2 – «Два билета»
А вот когда передвигаюсь днем пешком по городу, у меня в наушниках, скорее всего, будет русский рэпчик старой школы. В хорошую погоду в основном слушаю что-то лирическое.
KillaGram – Who is Orta, Лев Валерьяныч – «Старая школа»
В снег и дождь мне всегда хочется разбавить серость и грязь веселым репчиком.
Sunny Crimea – Shining Lights, OZMA, Grinder, Женя Винд – «Полынь»
Работая вечером за ноутбуком, включаю легкий драмчик – в идеале с женским вокалом. Лучшая музыка, которая только может играть фоном: Sunny Crimea, OZMA, Grinder и Женя Винд – «Полынь» – пробирает до мурашек.
Может содержаться ненормативная лексика. 18+
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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