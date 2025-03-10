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Мантры, расслабление и новый джаз: что в наушниках у Дениса Миронова

Продолжаем подслушивать, что же играет в наушниках – и не только – у ярких самарских героев. На этот раз своими рекомендациями делится музыкант и создатель бренда одежды «Ченрезиг» Денис Миронов.

Alice Coltrane

Частый гость – или гостья – в моих наушниках и в студии – это Alice Coltrane. Для меня она учитель и проводник. Ну, или мостик, который связывает нас с глубокими переживаниями этнических форм. Я бы описал ее музыку как мантры, созидающие этот мир. Рекомендую начать знакомство с творчеством Элис с ее четвертого альбома Journey in Satchidananda.

Klaus Wiese

Второй резидент в моем музыкальном поле – это Klaus Wiese. Он излечивает изнутри и направляет в состояние расслабления. Я часто слушаю его, когда проливаю чай или занимаюсь практиками. Сперва советую послушать альбом Kalengra, вышедший в 1987 году.

Farhot

Из современных творцов, переосмысляющих джазовый язык, выделю, конечно же, Farhot. Альбом Stealing from Cats идеален для передвижения по городу, особенно в пробках.

Фото: Тимур Сафин

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