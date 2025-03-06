Гиганты, терменвокс и этника!

Концерт и лекция пройдут уже завтра. TYAGOTENIE – нойз-фолк группа с текстами о мистических гигантах, которая соединяет в себе почти металлическую ритм-секцию, терменвокс, который придает потусторонности звучанию, народный вокал с обилием реверберации, хлесткие и очень читаемые полурифы на акустической (!) гитаре.

Но не только выступление. Завтра пройдет знакомство и интервью с группой. Пришедшие в Дом рока узнают о величественном инструменте под названием терменвокс, а музыканты расскажут о выступлениях с использованием двух (!) ударных установок. Должно быть громко, таинственно и очень интересно.