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Музыка

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Гиганты, терменвокс и этника!

Концерт и лекция пройдут уже завтра. TYAGOTENIE – нойз-фолк группа с текстами о мистических гигантах, которая соединяет в себе почти металлическую ритм-секцию, терменвокс, который придает потусторонности звучанию, народный вокал с обилием реверберации, хлесткие и очень читаемые полурифы на акустической (!) гитаре.

Но не только выступление. Завтра пройдет знакомство и интервью с группой. Пришедшие в Дом рока узнают о величественном инструменте под названием терменвокс, а музыканты расскажут о выступлениях с использованием двух (!) ударных установок. Должно быть громко, таинственно и очень интересно.

Фото: Анастасия Пудинова

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Места:
Zvezda House Of Rock

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