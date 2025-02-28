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Музыка

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Яна Кедрина едет в Самару

Концерт KEDR LIVANSKIY пройдет в «Вечно молодом» в конце марта. И это будет презентация нового альбома, который выйдет уже 7 числа.

Музыка KEDR LIVANSKIY – явление уникальное. Это безумно стильная постмодернистская история, здесь можно услышать отголоски поп-музыки середины 90-х, эмбиента, пост-хауса, почти народных мелодий и модных сетевых жанров. KEDR LIVANSKIY уверенно себя чувствует в эпохе пост-интернета, крутит пластинки на Boiler Room, а также выступает на самых модных отечественных и европейских площадках.

Приезд Яны – всегда событие. Умная, шумная, танцевальная и не всегда удобная музыка – что может быть актуальнее в хаотичном 2025-м?

Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб

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