Восток, джаз и немецкий поп: что слушает Сергей Кривчиков

Последний сингл прекрасной шведской группы. Бэнд заигрывает с восточным вайбом, по звуку они где-то между Fleetwood Mac и Khruangbin.

Леонид Федоров, которого я безумно люблю, но иногда выпускающий сложные альбомы, выпустил совместный трек с крутейшим джазовым трио. Могло получиться сложно, в итоге – магически прекрасно.

Залихватский бодрый женский поп из Германии. После 99 balloons от Nena ничего такого не помню. Но я и не знаток немецкой сцены (или правильно говорить германской). А еще это лайв!