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Музыка

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Восток, джаз и немецкий поп: что слушает Сергей Кривчиков

Мы продолжаем спрашивать наших любимых героев об их музыкальных предпочтениях. И сегодня о самых ценных музоткрытиях рассказал Сергей Кривчиков – режиссер фестиваля набережных «ВолгаФест». Три группы, чтобы скрасить последние деньки зимы. Что еще нужно?

Dina ögon 

Последний сингл прекрасной шведской группы. Бэнд заигрывает с восточным вайбом, по звуку они где-то между Fleetwood Mac и Khruangbin.

Index III и Леонид Федоров 

Леонид Федоров, которого я безумно люблю, но иногда выпускающий сложные альбомы, выпустил совместный трек с крутейшим джазовым трио. Могло получиться сложно, в итоге – магически прекрасно.

Paula Carolina 

Залихватский бодрый женский поп из Германии. После 99 balloons от Nena ничего такого не помню. Но я и не знаток немецкой сцены (или правильно говорить германской). А еще это лайв!

Фото: Андрей Сапрыкин

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