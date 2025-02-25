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Музыка

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Течно и хаос: в эту пятницу пройдет лекция об электронной музыке

Ивент пройдет в Доме рока (внезапно). В фокусе самые популярные жанры ночной жизни – техно и хаус. Лекцию прочитают (а быть может даже сыграют) креативный директор Дома рока Михаил Михайлов и музыкант Константин Иванцов. Неофициальное название встречи «Сказ о том, как драм-машина изменила мир».

Электронная музыка сильно повлияла на рок, сэмплеры, синтезаторы, процессоры, автотюн, безусловно, изменили музыкальный ландшафт. На лекции расскажут о природе ритма, об американской черной музыке, фанке, а также о культовом оборудовании – Roland TR-909, Elektron Analog Rytm, Digitakt – вы узнаете, что такое хэт и снэйр, а также о том, как техно вышло за стены ночных клубов.

Рекомендуем послушать лекцию об электронной музыке, а следом отправиться танцевать.

Фото: Архивы пресс-служб

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