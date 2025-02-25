Возможность недели: услышать самых ярких джаз-музыкантов города

Сооснователь проекта «Джульетта любит лето»

«О прослушивании и возможности принять участие в Moscow Jazz Festival нам рассказал Денис Рыбаков, который отметил, что мы получим не только шанс попасть на крупнейший российский фестиваль, но и обратную связь от уважаемых экспертов: в этот раз жюри возглавит сам Игорь Бутман. Заявку на очное прослушивание мог подать любой коллектив: достаточно было заполнить анкету и прислать пару своих композиций. Мы, например, прислали видео с концертов. Всего в Самаре отобрали семь коллективов, так что у всех, кто прошел в финал, очень неплохие шансы поехать в столицу: Moscow Jazz Festival пройдет в июне этого года.

«Джульетта любит лето» на прослушивании сделает ставку на авторский материал: композиция «Весна» начинается с инструментальной темы со сменой размеров, в середине декламируется стихотворение, а затем звучат импровизации контрабаса, голоса и ударных».