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Возможность недели: услышать самых ярких джаз-музыкантов города

В среду самые яркие молодые джаз-музыканты города и области соберутся в Самарском музыкальном училище имени Шаталова, где экспертное жюри во главе с легендой российского джаза Игорем Бутманом будет отбирать потенциальных участников крупнейшего джазового фестиваля страны – Moscow Jazz Festival.

О перспективах участников прослушивания рассказала одна из основателей проекта «Джульетта любит лето» Екатерина Нестерова. Специально для Собака.ru.

Екатерина Нестерова

Сооснователь проекта «Джульетта любит лето»

«О прослушивании и возможности принять участие в Moscow Jazz Festival нам рассказал Денис Рыбаков, который отметил, что мы получим не только шанс попасть на крупнейший российский фестиваль, но и обратную связь от уважаемых экспертов: в этот раз жюри возглавит сам Игорь Бутман. Заявку на очное прослушивание мог подать любой коллектив: достаточно было заполнить анкету и прислать пару своих композиций. Мы, например, прислали видео с концертов. Всего в Самаре отобрали семь коллективов, так что у всех, кто прошел в финал, очень неплохие шансы поехать в столицу: Moscow Jazz Festival пройдет в июне этого года.

«Джульетта любит лето» на прослушивании сделает ставку на авторский материал: композиция «Весна» начинается с инструментальной темы со сменой размеров, в середине декламируется стихотворение, а затем звучат импровизации контрабаса, голоса и ударных».

Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб

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