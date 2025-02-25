Четыре предвестника тепла: на какие музыкальные концерты идти в Самаре в первые дни марта

1 марта

Собраться в костел на концерт – звучит как беспроигрышный план на первый мартовский день. Камерный хор Solaris Самарского государственного института культуры выступит с произведением Signum Magnum композитора 20 века Рихардса Дубры. Католическая месса прозвучит в самарском костеле впервые в России. Благодаря оригинальной схеме расстановки четырех хоровых групп звук будет одинаково хорош в любой части костела, так что выбранные ряд и место не будут иметь принципиального значения.

В этот же день пройдут концерт и мастер-класс «Терменвокс: музыка из воздуха» в самарском Музее Модерна. Петербургский исполнитель на терменвоксе – единственном бесконтактном музыкальном инструменте в мире – Петр Термен будет играть классическую, современную и – что особенно интересно – электронную музыку. Всех, кто захочет примерить на себя роль настоящего волшебника и музыканта, после выступления будет ждать мастер-класс. Звучит увлекательно, интригующе и слегка мистически.

2 марта

Считаем, что весна и джаз – практически слова-синонимы, так что без джазового концерта на этих выходных не обойтись. Тем более, что в филармонию приезжает коллектив из Венгрии PETER SARIK TRIO, известный собственными композициями и авторскими аранжировками классических произведений. Обещают «Танец с саблями» Хачатуряна, «Времена года» Вивальди и «Лунную сонату» Бетховена – естественно, в джазовой обработке!

3 марта

В понедельник после рабочего дня заглядываем в кирху на музыкальную гостиную. Солисты Самарского академического театра оперы и балета и Самарской государственной филармонии будут исполнять произведения Баха, Генделя, Перселла, Кальдара, Вивальди и Моцарта. Что-то нам подсказывает, что это будет красиво – предлагаем проверить.