В Доме рока пройдет дискуссия о русском роке

Вспомнить о «Наутилусе», «Агате Кристи», «ДДТ», «Гражданской обороне» и прочих «верховных» можно будет в эту пятницу. На лекции обсудят источники вдохновения отечественных рок-героев, вечное противостояние текста и музыки, забытые ВИА, сложности в комплектовании составов, рок-цензуру, а также современное состояние русского рока.

Встреча пройдет в формате дискуссии. Помимо сотрудников Дома рока об отечественной музыке расскажет известный журналист и редактор Илья Сульдин. Небанально и с ностальгией. Все, как мы любим.