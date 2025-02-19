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Музыка

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В Доме рока пройдет дискуссия о русском роке

Вспомнить о «Наутилусе», «Агате Кристи», «ДДТ», «Гражданской обороне» и прочих «верховных» можно будет в эту пятницу. На лекции обсудят источники вдохновения отечественных рок-героев, вечное противостояние текста и музыки, забытые ВИА, сложности в комплектовании составов, рок-цензуру, а также современное состояние русского рока.

Встреча пройдет в формате дискуссии. Помимо сотрудников Дома рока об отечественной музыке расскажет известный журналист и редактор Илья Сульдин. Небанально и с ностальгией. Все, как мы любим.

Фото: Архивы пресс-служб

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