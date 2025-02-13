В Доме рока расскажут о ностальгических жанрах электронной музыки

Лекция о ностальгических жанрах пройдет уже завтра. Что значат слова из заголовка? Все просто, это музыкальные жанры, жанры – состояние, жанры – настроение, придуманные для создания атмосферы фильмов и игр из 80-х.

Лекцию прочитает Илья Свирюков, известный синтвейв-артист, фронтмен проекта Ambrela. Илья расскажет о философии жанра, покажет свой музыкальный сетап, проведет небольшой мастер-класс и, конечно же, сыграет лайв. Полное название лекции «Vaporwave и Synthwave. Музыка и ностальгия по временам и местам, в которых вы никогда не были», интригует? О, да.