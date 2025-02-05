Что в наушниках у директора музея Алабина?

Когда идешь с утра пешком по морозцу на работу, бодрит, как марокканский мандарин. Особенно впечатляют дамы на бэк-вокале.

Семилетний сын пошел в пляс, случайно услышав это. Теперь слушаю и в наушниках.

Случайно подкинутая «Яндекс.Музыкой» хельсинкская певица прижилась в плейлисте. Мурлычущий финский язык, в котором мне даже приблизительно непонятно ни слова, побуждает додумывать смыслы услышанного.