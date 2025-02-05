Что в наушниках у директора музея Алабина?

Мы продолжаем опрашивать известных самарцев об их музоткрытиях и любимых композициях. Сегодня своими находками с нами делится Андрей Кочетков, директор музея имени Алабина, идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
Attarazat Addahabia & Faradjallah – Aflana
Когда идешь с утра пешком по морозцу на работу, бодрит, как марокканский мандарин. Особенно впечатляют дамы на бэк-вокале.
Петр Мамонов и «Звуки Му» – «Весенний вечер»
Семилетний сын пошел в пляс, случайно услышав это. Теперь слушаю и в наушниках.
Vesta – Vestallica
Случайно подкинутая «Яндекс.Музыкой» хельсинкская певица прижилась в плейлисте. Мурлычущий финский язык, в котором мне даже приблизительно непонятно ни слова, побуждает додумывать смыслы услышанного.
Фото: Архивы пресс-служб
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