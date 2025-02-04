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Музыка

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План на пятницу: идем в музей на квартирник

Квартирник пройдет уже в эту пятницу. Борис Чирков – медиатор Дома рока, человек, который личном знаком с музыкантами Deep Purple и Over The Rainbow. В его арсенале тысячи историй, а сам он обладает потрясающей харизмой. Борис много шутит, поет, играет на гитаре и, конечно же, предается воспоминаниям.

В этот раз обещают много историй про артистов театра, кино, джазменов, бизнесменов и прочих культурных (и не очень) деятелей. Песни, стихи и афоризмы прилагаются. Приходите пораньше, обещается аншлаг.

Фото: Архивы пресс-служб

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Места:
Zvezda House Of Rock

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