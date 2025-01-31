Бегущий по лезвию рока!

Лекция/мастер-класс пройдет сегодня в Доме рока. Константин Игудин – ретровейв-артист, любящий аналоговый звук, драм-машины, синтезаторы и все то, что создает нужную ностальгическую атмосферу.

Помните «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом? Именно этот вайб и романтику обложек VHS кассет Костя передает в своей музыке. Необычность звука и ламповость обстановки во «Флэте 31» – баре при Доме рока, где и будет проходить встреча, должны создать ту самую обстановку. Идти всенепременно.

Старт в семь вечера.