Александр Бузулукский: «Суть – фиксировать миг, собственное состояние и состояние людей вокруг нас – из этого и рождается музыка»

Неслучайные случайности

Группы «РАСКАТЫ» изначально задумывалась по фану: как-то мы с Вовой Лягавиным (барабанщик группы. – прим. ред.) решили, что было бы прикольно поджемить вместе. Первый джем звучал, как бедрум-панк в стиле Surf Curse. Вся концепция нашей группы с самого начала заключалась в чистом импрессионизме и фиксации эмоционального состояния в данный момент. В те моменты, когда мы старались сделать хотя бы что-то осознанное и соответствующее какому-то стандарту, наши попытки не имели никакого потенциала и смысла. Уже тогда было понятно, что наша история – она про определенное количество действий, аккумуляцию усилий, а после – выбор абсолютно другого варианта – того, что ты и вовсе не ожидал увидеть.

Даже выбор названия – и то было дело случая. Мы должны были играть свой первый концерт, но для этого у группы должен был появиться свой нейминг. Помню, как я ехал с работы, и мне в голову внезапно пришло слово «раскаты» – то самое, которое идеально отражает звук группы.

То же всегда случалось и с обложками: ни одна из них не соответствовала тем, которые мы задумывали изначально. Обычно мы делали кадры, начинали искать к ним дизайн и понимали, что полученный результат нам не подходит. А подходит тот, о котором мы даже не задумывались. Финал – это не совсем то, что мы сперва хотели, а вот промежуточный вариант зачастую оказывается тем, что нам и было нужно.