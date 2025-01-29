Александр Бузулукский: «Суть – фиксировать миг, собственное состояние и состояние людей вокруг нас – из этого и рождается музыка»

Неслучайные случайности
Группы «РАСКАТЫ» изначально задумывалась по фану: как-то мы с Вовой Лягавиным (барабанщик группы. – прим. ред.) решили, что было бы прикольно поджемить вместе. Первый джем звучал, как бедрум-панк в стиле Surf Curse. Вся концепция нашей группы с самого начала заключалась в чистом импрессионизме и фиксации эмоционального состояния в данный момент. В те моменты, когда мы старались сделать хотя бы что-то осознанное и соответствующее какому-то стандарту, наши попытки не имели никакого потенциала и смысла. Уже тогда было понятно, что наша история – она про определенное количество действий, аккумуляцию усилий, а после – выбор абсолютно другого варианта – того, что ты и вовсе не ожидал увидеть.
Даже выбор названия – и то было дело случая. Мы должны были играть свой первый концерт, но для этого у группы должен был появиться свой нейминг. Помню, как я ехал с работы, и мне в голову внезапно пришло слово «раскаты» – то самое, которое идеально отражает звук группы.
То же всегда случалось и с обложками: ни одна из них не соответствовала тем, которые мы задумывали изначально. Обычно мы делали кадры, начинали искать к ним дизайн и понимали, что полученный результат нам не подходит. А подходит тот, о котором мы даже не задумывались. Финал – это не совсем то, что мы сперва хотели, а вот промежуточный вариант зачастую оказывается тем, что нам и было нужно.
Тысяча человек в мире
Первый концерт – неожиданно для нас – прошел хорошо. Да и совсем провальных выступлений у «РАСКАТОВ» за все время существования группы не было. В 2020 году не существовало такого понятия, как «залететь в тренды», – тогда была популярна история про «завируситься». И мы как-то случайно – и довольно быстро – оказались во многих пабликах: тогда и поняли, что надо делать сингл и стартовать в тур. Тогда мы не могли позволить себе этого в одиночку – и мы отправились в семь городов России с группой Tyagotenie. С ребятами, кстати, мы дружим и общаемся.
А вот второй альбом сочинялся уже в новый период и сводился в нескольких странах. Никто не понимал того, что происходит, и того, как дальше будет складываться жизнь. Кто-то однажды написал, что «РАСКАТЫ» выпустили три релиза: первый – про предчувствие чего-то страшного, второй – про произошедшее и переживание того, что случилось, а третий – про состояние, когда все плохое уже наступило, и ты просто не знаешь, что с этим делать. Возможно, так и было. Но те смыслы, которые мы вкладывали в свои песни, не должны мешать слушателю искать в них что-то свое. Даже если мы соберем маленькое комьюнити из по-настоящему нашей аудитории, которые слушают и вслушиваются в наши песни, – например, тысячу человек на весь мир, – это уже будет здорово.
То, что скрыто
Второй альбом получился более агрессивным, «жирным», сконцентрированным на состояниях того времени и ощущениях, которые мы проживали. Мы решили, что его нужно презентовать необычно: так и появилась идея снять небольшой лайв на студии на элеваторе. Мы организовали концерт для друзей в маленьком камерном пространстве, где все вместе буквально орали наши песни. Выступив на нескольких фестивалях, поняли, что пришло время искать – искать то, что будет отличать наш звук от любого другого. С момента выхода второго альбома по 2023 год было написано около десяти песен, только пять из которых вышли в релиз. Мы пытались сделать их особенными: искали странные и необычные звуки и думали над тем, как сделать их непохожими на те, что мы писали раньше.
Позже родилась мысль, что следующий тур должен быть большим – и не только по городам России, но еще Грузии и Армении. Как итог, больше восьми тысяч километров – от Еревана до Мурманска (куда мы попали тоже благодаря случайному знакомству) – мы проехали за этот тур. Важно, что, вернувшись в Самару, пришло осознание, что мы что-то да значим. Для того, чтобы точно зафиксировать это, было принято решение сделать максимально необычным концерт-презентацию в Самаре. Так, мы вышли на CODA – cooperative of dancers – ребят, которые классно двигаются, четко попадают в нас и ловят тот вайб, который мы транслируем. За несколько репетиций собралась клевая импровизация – околоджазовая, немного хаотичная, но при этом – читаемая. После мы продумали декорации: в качестве них выступали белые подсвечиваемые ширмы и обычные бытовые вещи – столы, телевизоры, лестница, стремянка – то есть все то, что понятно каждому. Реквизит был накрыт белыми тканями, как в доме, в котором уже никто не живет. Все, с одной стороны, было понятно зрителю, а с другой – немного скрыто от него.
Жизнь вне жанров
Что будет дальше? Мне это неизвестно и непонятно. Сейчас к группе присоединился новый бас-гитарист Андрей Акимов и я уверен, что он сможет дать новый импульс и интересные звуковые решения.
На самом деле, хочется продолжать работать, погружаться в создание звука, искать истории, которые мы сможем рассказывать, и замечать моменты, которые сможем запечатлеть. Это как стрит-фотография, суть – фиксировать миг, собственное состояние и состояние людей вокруг нас – из этого и рождается музыка.
Сложно прогнозировать, каким будет следующий релиз: я предпочитаю существовать вне жанров. Возможно, наш альбом мы и вовсе сделаем электронным – я этого нисколько не исключаю. Может случиться все что угодно, потому что группа «РАСКАТЫ» как раз про случайности, которые иногда откликаются людям.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Алина Листай
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