Отслушали нашу музпредложку: финал музыкального янг блада

Сказать, что нас порадовала новая локальная музыка (то, что читатели сами прислали неделю назад) – ничего не сказать. О некоторых проектах редакция ничего не слышала и была приятно удивлена. Сегодня мы напишем о пяти релизах, которые нам буквально запали в душу.
Post Revolution – PURPLE SHUMMER FUZZ
Редкой красоты нео-психоделия. Плотно сбитая, изобретательно сыгранная... и ну очень родная по звуку. Единственное упущение по нашему мнению, – английский язык. Лонгплей состоит аж из 17 (!) композиций, бэнд местами напоминает The Dandy Warhols. Светлый вайб треков, высокая музыкальность материала, очень витиеватая линия баса – все это сто процентов выведет группу из безвременья и сумрака. Буквально еще чуть-чуть. Русский язык – и вперед! Покорять психоделическую сцену!
Люси – Восемь секунд
Новый инди-поп проект. Первое, что приятно выделяет его из остальных – высокий уровень продакшна. Звучит все очень качественно, а музыка радует еще больше. «Люси» – это сбалансированный микс из даба, этники, серфа и нового русского r'n'b. Музыкальная и жанровая многогранность, внезапное соло на духовых…Почему группа еще не выступает (или мы чего-то не знаем)?
Walter D – Закрывай глаза
Лучезарный фанк-поп, отсылающий нас то к группе «Капитан Коркин», то к почти советскому вайбу черно-белых фильмов. Сингл прекрасно сведен, мелодия духовых словно впивается в мозг. Хорошая и качественно сделанная поп-музыка. Что может быть лучше? Фронтмен проекта очень хорошо понимает, что делает, и получается у него крайне изобретательно. Такое мы любим.
КУСАКА – маленькая победа
Редакционный любимчик. «КУСАКА» взял все самое классное у Кендрика и Тайлера, помножив на восторженное и безоблачное восприятие действительности. Артист очень молод, его флоу – юношеский, солнечный и бодро-очаровательный. «Маленькая победа» – стопроцентный бэнгер, с очень запоминающимся вайбом. От этого трека можно согреться. Попробуйте!
Lenivetz – Белая мразь
Жирный, зычный, качающий и прекрасно аранжированный трек от новых стоунер-энтузиастов Lenivetz. Прекрасные продолжатели дела Texas Electric Chair и Crucifuzz, Lenivetz звучат настолько серьезно, что может треснуть лицо. Советуем всем любителям ортодоксального стоунера, сладжа и прочих медленных историй. Группа уже выступает на локальных фестивалях, надеямся, что альбом с обширным туром не за горами. Верим и ценим! Двенадцатиминутный дебют – серьезная заявка на победу.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)