Отслушали нашу музпредложку: финал музыкального янг блада

Сказать, что нас порадовала новая локальная музыка (то, что читатели сами прислали неделю назад) – ничего не сказать. О некоторых проектах редакция ничего не слышала и была приятно удивлена. Сегодня мы напишем о пяти релизах, которые нам буквально запали в душу.