Как «Кушва Band» запустили «Черепаху в колесе» по всей планете? Отвечает Владимир Громов!

В солнечном постковидном мае 2021 года участники проекта «Кушва Band» выпустили песню «Черепаха в колесе», а в этом году сделали к ней видео, которое собрали с помощью своих друзей и знакомых. Они получили по строке песни и предложение поделиться видеоассоциациями к ней. В итоге, фрагменты для клипа прибыли в Самару из тридцати городов мира: от Ижевска до Монреаля. О том, как проходила работа над международным арт-проектом, рассказал участник «Кушва Band» Владимир Громов.

«Это одновременно был арт-эксперимент и привет нашим друзьям и знакомым по всему свету: люди, получившие из Самары одну строчку непонятного им текста, могли отправить в ответ любую ассоциацию. Что-то из присланного было вполне логично и предсказуемо, как, например, видео поездки по каналам Невы, которое нам прислали из Санкт-Петербурга. Но были получены и очень неожиданные результаты: из Канады нам почему-то прислали съемку стаи страусов, а из самарской Спиридоновки – видео с африканскими масками. А еще благодаря «Черепахе в колесе» мы узнали, что в Актау такой красивый закат на море, поэтому можно сказать, что наш арт-эксперимент помог нам расширить свои представления о мире.

Отдельно хочется отметить режиссера Алексея Душкина, который смог решить сложную художественную задачу переплетения смыслов и звуков песни с видеорядом: от чего-то пришлось отказаться, а что-то переставить местами. В общем, думаю, остальные участники «Кушва Band» не осудят меня, если скажу, что получился уникальный международный арт-проект. Кстати, и в самом названии группы есть географическая меточка: проект назван в честь города Кушва в Свердловской области, а это малая родина нашего гитариста и композитора Евгения Жевлакова!»