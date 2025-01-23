Делимся самыми нескучными концертами выходных

Группа «СПИ#ЖЕНА» в баре «Подвал»

Удивлены неймингом? А уж мы то как. «СПИ#ЖЕНА» – трибьют-бэнд, да не просто каверщики, а группа, которая перепевает легенд советского хэви-металла... саму «АРИЮ». Все те, кто помнят такие загадочные названия как «Генератор зла», «Герой асфальта» и «Ангельская пыль», а также могут отличить Холстинина от Дубинина... должны быть в восторге! Тусовка пройдет в эту пятницу.