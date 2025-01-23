Делимся самыми нескучными концертами выходных

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Группа «СПИ#ЖЕНА» в баре «Подвал»
Удивлены неймингом? А уж мы то как. «СПИ#ЖЕНА» – трибьют-бэнд, да не просто каверщики, а группа, которая перепевает легенд советского хэви-металла... саму «АРИЮ». Все те, кто помнят такие загадочные названия как «Генератор зла», «Герой асфальта» и «Ангельская пыль», а также могут отличить Холстинина от Дубинина... должны быть в восторге! Тусовка пройдет в эту пятницу.
«Король Вечного Сна» в No Name Bar
И еще один трибьют! На этот раз на всеми любимых «Короля и Шута»! Абсолютно отлетевшие образы, скрипка, сказочные мифологемы, улетные прически, кожаные жилетки – все, что мы любим. «Ария» & «Король и Шут» – стопроцентные отечественные скрепы. Как жаль, что оба концерта с предыдущей группой пройдут в пятницу примерно в одно время. Иногда очень хочется разорваться.
Артур БЕРКУТ & ГОЛОДНЫЙ ЗВЕРЬ в «Сигнале»
Ну, и венец творения! Уже в эту субботу! Артур Беркут – настоящая легенда русского рока - экс вокалист групп «Ария» и «Автограф» выступит с сольной акустической программой вместе с группой «Голодный зверь» из Ульяновска. Здесь прекрасно все, ни прибавить, ни убавить. Любуемся на все три анонса и выбираем. Хотя быть может получится посетить все три концерта? Это будут точно самые незабываемые выходные.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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