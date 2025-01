Пост-панк навсегда!

Про «Кино» и The Cure расскажут в эту пятницу. Лекция носит кодовое название «Пост-панк! Как много в этом слове» и затронет временной отрывок с конца 70-ых и до наших дней. Лекцию прочитает редактор Собака.ru Алексей Тилли.

Обещают рассказать про Joy Division (само собой), The Cure, Wire, Public Image Ltd, Devo, Talking Heads, Gang of Four и тд. А куда без отечественного исполнителя! Конечно же, про Motorama и «Дурной вкус» расскажут тоже! Пост-панк в наших сердцах, идем слушать про самый любимый и русский жанр рок-музыки. Думеры и зумеры, миллениалы и бумеры, все мы любим помрачнее!