В Самару едет грустная инди-принцесса Рушана

Инди-принцесса отыграет в начале апреля в баре Куйбышев. В конце прошлого года Рушана буквально взорвала отечественные соцсети своим хрупким бенгером «К окраинам».

В Самаре участница седьмого сезона популярного шоу «Голос» презентует дебютный альбом «Уф». Музыка группы – надломленный, немного болезненный поп-рок, который точно зайдет всем ценителям самого тихого инди. Рушана может стать настоящим рупором новых тихих. И новых грустных. Очень советуем посетить этот концерт, должно быть интересно и безмерно красиво.