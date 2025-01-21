18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В Самару едет грустная инди-принцесса Рушана

Инди-принцесса отыграет в начале апреля в баре Куйбышев. В конце прошлого года Рушана буквально взорвала отечественные соцсети своим хрупким бенгером «К окраинам».

В Самаре участница седьмого сезона популярного шоу «Голос» презентует дебютный альбом «Уф». Музыка группы – надломленный, немного болезненный поп-рок, который точно зайдет всем ценителям самого тихого инди. Рушана может стать настоящим рупором новых тихих. И новых грустных. Очень советуем посетить этот концерт, должно быть интересно и безмерно красиво.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: