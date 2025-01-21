«В наушниках» у креативного директора Дома рока Михаила Михайлова

Рубрика «В наушниках» возвращается! Мы будем беседовать с известными самарцами об их музыкальных предпочтениях, а вы добавляйте эти композиции к себе в плейлисты. Ничто так не расскажет о человеке... как список его любимых песен. Михаил Михайлов ну очень уважает исполнителей по фамилии Джонсон, поэтому этот условный миниплейлист мы можем назвать «Эй, Джонсон»!
Jack Johnson «Banana Pancakes»
Джек Джонсон, простой гавайский парень, сочиняющий очень солнечные песни, скорее, даже песенки, в стиле «я и друзья: играем на крыльце нашей хижины». Всегда обращаюсь к старине Джеку за хорошим настроением.
Один из гитарных героев, с потрясающе мягким звукоизвлечением и рифами, перед которыми опешил даже его величество Стив Вай, во время их совместного тура g3. Это рок? Это джаз? Это фьюжн? Решите сами. Слушать этот трек рекомендуется исключительно после наступления сумерек.
Brian Johnson (AC/DC) «Hell’s Bells»
Никто. Никто не умеет петь как Брайан Джонсон и не выглядеть при этот как карикатурный закос. Это признак величия и феноменальной аутентичности. Под вступительные колокола Hell’s Bells даже самое сложное дело действительно начинает бояться мастера!
Фото: Архивы пресс-служб
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