«В наушниках» у креативного директора Дома рока Михаила Михайлова

Рубрика «В наушниках» возвращается! Мы будем беседовать с известными самарцами об их музыкальных предпочтениях, а вы добавляйте эти композиции к себе в плейлисты. Ничто так не расскажет о человеке... как список его любимых песен. Михаил Михайлов ну очень уважает исполнителей по фамилии Джонсон, поэтому этот условный миниплейлист мы можем назвать «Эй, Джонсон»!