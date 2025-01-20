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Большие куртки: в Самару едет Saluki

Один из главных рэперов нашей необъятной даст концерт в начале апреля в Сигнале. Saluki — вундеркинд от хип-хопа и опытнейший саунд-продюссер. Его предпоследняя работа Wild Ea$t по праву считается интереснейшим высказыванием, а критики называются пластинку одним из лучших релизов 2024 года.

Казалось бы, что круче и глубже уже нельзя, но под занавес 24-го выходят Большие куртки. Настоящее звуковое исследование, стопроцентный пост-модерн, соединение актуальнейших жанров и всего того, что на пике моды в хип-хопе, новых направлениях поп и электронной музыки. Saluki можно смело назвать пост-рэпером, человеком, который формирует новое звучание отечественной сцены. Тонко, мастеровито и с грубоватым обаянием. То, что надо ранней весной, идти всенепременно.

Фото: Архив пресс-служб

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