Большие куртки: в Самару едет Saluki

Один из главных рэперов нашей необъятной даст концерт в начале апреля в Сигнале. Saluki — вундеркинд от хип-хопа и опытнейший саунд-продюссер. Его предпоследняя работа Wild Ea$t по праву считается интереснейшим высказыванием, а критики называются пластинку одним из лучших релизов 2024 года.

Казалось бы, что круче и глубже уже нельзя, но под занавес 24-го выходят Большие куртки. Настоящее звуковое исследование, стопроцентный пост-модерн, соединение актуальнейших жанров и всего того, что на пике моды в хип-хопе, новых направлениях поп и электронной музыки. Saluki можно смело назвать пост-рэпером, человеком, который формирует новое звучание отечественной сцены. Тонко, мастеровито и с грубоватым обаянием. То, что надо ранней весной, идти всенепременно.