Громко бьется: в Самаре стартуют фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» начнется уже в эту пятницу.

Откроется действо на сцене Театра Драмы постановкой «Два благородных дона». Обещают соединить образы Дон Кихота и Дон Жуана. Но не только Самара, фестиваль также пройдет в Тольятти — на сцене Драматического театра «Колесо» сыграют петербургскую пьесу «Медведь».

Поклонникам музыкальных театральных жанров обещают показать постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Помимо постановок в рамках фестиваля также будет работать творческая лаборатория с лекциями и мастер-классами. А в завершении «Музыкального сердца театра» пройдет конференция «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху».