18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Джаз-трио ГКВ, трио Interplay и Робин: кто приедет отмечать юбилей джазовой студии «Движение»

В честь двадцать пятого дня рождения Самарского джазового движения город ждет международный музыкальный фестиваль «Движение-25».

На этой неделе джазовая студия «Движение», которое обучает джазу по авторским программам и давно превратилась в клуб, объединяющий поклонников этого музыкального стиля, отметит свой двадцать пятый день рождения Третьим международным джазовым фестивалем «Движение-25». Фестиваль стартует в эту среду, а все выступления пройдут в культурном центре «Универ Студия»

О программе феста рассказал руководитель студии «Движение» Денис Рыбаков: «В город приедут такие известные мастера жанра, как питерское джаз-трио «ГКВ», которое представит в Самаре программу, посвященную великому шансонье Шарлю Азнавуру, трио супервиртуозов Interplay, которые порадуют поклонников джаза идеально «черным соулом», самым грувовым фанком и радужным госпелом, и талантливый певец, трубач, пианист и гитарист из Франции Робин, который погрузит городских меломанов в уникальный и вдохновляющий мир музыки».

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: