Джаз-трио ГКВ, трио Interplay и Робин: кто приедет отмечать юбилей джазовой студии «Движение»

В честь двадцать пятого дня рождения Самарского джазового движения город ждет международный музыкальный фестиваль «Движение-25».

На этой неделе джазовая студия «Движение», которое обучает джазу по авторским программам и давно превратилась в клуб, объединяющий поклонников этого музыкального стиля, отметит свой двадцать пятый день рождения Третьим международным джазовым фестивалем «Движение-25». Фестиваль стартует в эту среду, а все выступления пройдут в культурном центре «Универ Студия»

О программе феста рассказал руководитель студии «Движение» Денис Рыбаков: «В город приедут такие известные мастера жанра, как питерское джаз-трио «ГКВ», которое представит в Самаре программу, посвященную великому шансонье Шарлю Азнавуру, трио супервиртуозов Interplay, которые порадуют поклонников джаза идеально «черным соулом», самым грувовым фанком и радужным госпелом, и талантливый певец, трубач, пианист и гитарист из Франции Робин, который погрузит городских меломанов в уникальный и вдохновляющий мир музыки».