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«Золотые зубы» и крокодилы: Саша Кармаева рассказала о съемках клипа на песню «Сэйфспейс»

Съемку клипа для своего очередного хита «Золотые зубы» доверили режиссеру озорного подросткового драмеди «Хуже всех».

Нас ждет убойная тольяттинская коллаборация: Саша Кармаева - молодой режиссер из Тольятти, которая этой осень выпустила на большие экраны свою первую полнометражку «Хуже всех» (фильм уже доступен на всех платформах страны) – снимет клип на песню «Сэйфспейс»  – очередной хит амбассадоров тольятинского хип-хопа «Золотые зубы».

Как появилась эта коллаба? Чего ждать от ее совместного мини-фильма? Как появился сюжет истории? Отвечает Саша Кармаева:

«До августа этого года я ничего не знала о «Золотых зубах»: мы познакомились с ребятами на Гидростройфесте, где знакомые убедили меня послушать их лайв. Я офигела от того, какие они классные, а потом, когда узнала, что мы смотрим одни и те же фильмы, офигела еще больше: это был мэтч десять из десяти. Я предложила им снять клип, а так как мы выяснили, что мы любим Николаса Виндинга Рефна и Хармони Корина и восхищаемся клипами ASAP Rocky, визуальные референсы были очевидны. Готовьтесь к тому, что вас ждет концентрированная российская хтонь и андеграунд, которые отлично сочетаются с нежной – и даже немного хрупкой – песней».

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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