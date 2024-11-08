«Золотые зубы» и крокодилы: Саша Кармаева рассказала о съемках клипа на песню «Сэйфспейс»

Как появилась эта коллаба? Чего ждать от ее совместного мини-фильма? Как появился сюжет истории? Отвечает Саша Кармаева:

«До августа этого года я ничего не знала о «Золотых зубах»: мы познакомились с ребятами на Гидростройфесте, где знакомые убедили меня послушать их лайв. Я офигела от того, какие они классные, а потом, когда узнала, что мы смотрим одни и те же фильмы, офигела еще больше: это был мэтч десять из десяти. Я предложила им снять клип, а так как мы выяснили, что мы любим Николаса Виндинга Рефна и Хармони Корина и восхищаемся клипами ASAP Rocky, визуальные референсы были очевидны. Готовьтесь к тому, что вас ждет концентрированная российская хтонь и андеграунд, которые отлично сочетаются с нежной – и даже немного хрупкой – песней».