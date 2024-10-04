Слушать нельзя выключить: Собака.ru продолжает оценивать новые релизы

Локальный свежак от местных электронных деятелей продолжает выходить. В этот раз мы отслушали озвучку книги от экс-основателя FM8, а ныне композитора и дизайнера Дениса Миронова, а также EP от Димы Spurv. Медитативно и галлюциногенно, все как мы любим.
Denis Mironov
Музыка для книги «Буддизм в Среднем Поволжье» Н.Перлы
Денис Миронов – не только дизайнер одежды (в свежем номере вы сможете прочитать интервью с ним как автором коллекции бренда Avalokiteśvara), но и музыкальный продюсер/композитор. Также Денис когда-то запускал вместе с Сергеем PFPF комьюнити FM8, друзья стояли на заре первых техно-тусовок в городе. Но это было давно, сейчас же Миронов преисполнился азиатским вайбом, написав музыку для книги про буддизм в Среднем Поволжье авторства историка искусств Натальи Перлы.
Композиция длится больше 8 минут и начинается со звука удара в гонг. Жанрово трек рассыпается на этно, эмбиент и даже нуар-джаз. В конце в композицию врывается вечерний сакс. Идеальная музыка для неспешных прогулок и глубоких дум.
Диму Спурва мы любим давно и серьезно. На новом релизе Дмитрий снова не подкачал. Шикарный пост-хаус, который обволакивает и накрывает истинно осенним одеялом из листьев, меланхолии и ощущения старта новой жизни. Пространство сна в треках SPURV удивительно плотное. Но если при прослушивании получится «победить» плотный туман синтезаторного марева, то в качестве награды слушатель «увидит» прекрасное утреннее озеро, сотканное из звуков. В этом озере словно можно помочить ноги и вздрогнуть от доносящихся откуда-то издалека звуков человеческой жизни. Бас-бочка в треке KOM настолько утоплена, что слово бит как будто не применимо к музыке SPURV. Талантливая работа, как и все, что делает Дмитрий.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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