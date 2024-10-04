Слушать нельзя выключить: Собака.ru продолжает оценивать новые релизы

Denis Mironov

Музыка для книги «Буддизм в Среднем Поволжье» Н.Перлы

Денис Миронов – не только дизайнер одежды (в свежем номере вы сможете прочитать интервью с ним как автором коллекции бренда Avalokiteśvara), но и музыкальный продюсер/композитор. Также Денис когда-то запускал вместе с Сергеем PFPF комьюнити FM8, друзья стояли на заре первых техно-тусовок в городе. Но это было давно, сейчас же Миронов преисполнился азиатским вайбом, написав музыку для книги про буддизм в Среднем Поволжье авторства историка искусств Натальи Перлы.

Композиция длится больше 8 минут и начинается со звука удара в гонг. Жанрово трек рассыпается на этно, эмбиент и даже нуар-джаз. В конце в композицию врывается вечерний сакс. Идеальная музыка для неспешных прогулок и глубоких дум.