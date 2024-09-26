Самарский джаз покорил Смоленск: дуэт «Джульетта любит лето» победил на «Среде джаза»

Творческая коллаборация Юлии Землянской и Екатерины Нестеровой занял первое место на смоленском джазовом фестивале.

В прошлые выходные в Смоленске собрались ценители джаза со всей страны: на двух сценах джазового фестиваля «Среда джаза» выступило более трех десятков музыкантов. В финал фестиваля прошли шесть джазовых команд, включая самарский дуэт «Джульетта любит лето» - творческая коллаборация джазовой певицы Юлии Землянской и композитора, пианистки и поэтессы Екатерины Нестеровой. В итоге самарский дуэт занял первое место, разделив победу и денежный приз в 100 000 рублей со смоленским пианистом и композитором Владиславом Богушем, а Екатерина - специально для Собака.ru – рассказала, как «Джульетта» попала на «Среду джаза» и какие планы у команды победителей.

Как давно вы собрались в коллектив и что вас «свело» и объединяет?

«Джульетта любит лето» – это большая команда из шести человек. В этом году к нам присоединился Денис Рыбаков, который играет на ударных и Александр Бортник – контрабас. А до этого мы полтора года работали вчетвером: я, Юлия, художественный звукорежиссер и техдиректор Дмитрий Нестеров (он по совместительству мой любимый муж) и видеохудожник Александр Ермолаев, который снимает и монтирует для нас ролики с репетиций и концертов. Мы встретились с Юлией, когда я вернулась в Самару из Сочи, где мы пять лет жили с мужем и дочками: нас объединил общий ориентир на интеллигентную и тщательно проработанную авторскую музыку.

Что привело вас в Смоленск?

В Смоленск мы попали случайно: подруга прислала мне анонс опенколла для молодых музыкантов, а я как раз отправляла заявку на мастерскую для пианистов-композиторов от musicAeterna Теодора Курентзиса. Видео для заявки было уже готово, так что я заодно отправила его и на «Среду джаза». Кстати, на мастерскую Рубинштейна я тоже попала и прямо сейчас хожу на лекции мастеров Кирилла Архипова, Николая Мажары и Андреаса Мустукиса в Питере. А начались оба мероприятия одновременно, так что мне пришлось быть одновременно в двух местах и продемонстрировать владение квантовым менеджментом. А, если серьезно, сразу с поезда мы поехали на сцену в Смоленске, где нас встретила куратор Катя Шунаева (смоленская активистка, сооснователь пространства Среда.Центр), а после концерта я отправилась в аэропорт, из которого помчалась на лекцию в питерскую консерваторию.

Что помогло вам одержать победу?

Я очень рада, что жюри отметили именно те аспекты, которым мы уделяем наибольшее внимание. Мы воспринимаем джаз очень широко – как музыку, в которой возможны эксперименты, импровизация, изобретение новых художественных приемов. Для нас важно писать свои песни, петь на русском языке и делать тонкую, интеллигентную и искреннюю музыку.

Может ли «Джульетта любит лето» поделиться своими планами на будущее?

Как завещало нам жюри джазового фестиваля: мы собираемся выпустить альбом с авторской музыкой. Материал уже есть, аранжировки на квартет в процессе, мы встречаемся, репетируем и неторопливо выбираем студию.