Что послушать: свежак локальной сцены

Редактор Sobaka.ru Алексей Тилли отслушал релизы последнего месяца и приятно удивился от разноплановости услышанного. В меню: тревожный пост-металл, фэшн-поп (!) и live-альбом помеси инди-рока с эмо-панком.
Останься со мной, завтра солнце не встанет — вот и весь пресс-релиз нового EP. Mirny — корифеи волжского пост-металла, группа, которая соединила звучание конца света с грустью утреннего пробуждения. Музыка бэнда — словно черная мгла, которая на мгновение прорезается нежным гостевым вокалом певицы из Самары — Сильвы. Впечатление от треков настолько гнетущее, что мозг отказывается считывать текст песен. Разобрать его бывает трудно, но то, что поется там о сложности выживания в современном мире — абсолютно точно. Добавляет иронии черно-белая обложка релиза — на ней дети самозабвенно лупят друг друга подушками.
Внезапная жемчужина. Звучит настолько свежо, что невольно улыбаешься, когда слушаешь песни про «Океан» и «Моду СССР». Хрупкие аранжировки, тонкий вокал Александры Байдачной, ощущение, что это творчество родилось на самых кончиках пальцев. Под песни с этой пластинки прекрасно будут шагать модели по подиуму, а утренняя пробежка станет особенно бодрой и ритмичной. Идеальная помесь живого и искусственного — тексты вполне человеческие, а цифровая подушка синтезаторов и настойчивые драм-машины добавляют эффекта зловещей долины. Отстраненный электро-поп разбивается о странную последовательность треков: сначала идет песня «Я в тебя влюблена», ну, а следом «Я человека не любила». Всё как в жизни.
Лайв-альбом от группы взрослеющих парней. Слушать песни о конце лета от бэнда пока окей, но через пару лет это будет уже несколько странным. Несмотря на это, материал сыгран безупречно, группа находится в прекрасной форме. VODOPADY — чуть грустный гимн отрочеству, рефреном идут строчки про ночь без сна, пробуждающуюся сексуальность, созерцание закатов и, конечно же, хрупкие мечты и влюбленность. Под музыку группы будет классным мчать на скейте или возвращаться домой после последнего экзамена сессии. Учеба закончилась, а впереди целое лето.
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