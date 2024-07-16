Что послушать: свежак локальной сцены

ТЕПЛОСИНЯЯ — EP 1.0

Внезапная жемчужина. Звучит настолько свежо, что невольно улыбаешься, когда слушаешь песни про «Океан» и «Моду СССР». Хрупкие аранжировки, тонкий вокал Александры Байдачной, ощущение, что это творчество родилось на самых кончиках пальцев. Под песни с этой пластинки прекрасно будут шагать модели по подиуму, а утренняя пробежка станет особенно бодрой и ритмичной. Идеальная помесь живого и искусственного — тексты вполне человеческие, а цифровая подушка синтезаторов и настойчивые драм-машины добавляют эффекта зловещей долины. Отстраненный электро-поп разбивается о странную последовательность треков: сначала идет песня «Я в тебя влюблена», ну, а следом «Я человека не любила». Всё как в жизни.