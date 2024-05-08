Классическая электроника в «Нулевой комнате»: listening-сессия от Code Station

В Центре современной культуры стартует серия музыкальных мероприятий.

Серия музыкальных мероприятий CODE, на которых электронное звучание локальных артистов будет превращаться в тотальную инсталляцию откроется субботней listening-сессия от подкаста Code Station. Первая встреча в «Нулевой» будет посвящена электронному звуку в самом классическом его проявлении: от сдержанных выверенных ритмов до хаотичных ударных и перкуссий, разбавленных железными и холодными синтами эпохи Nintendo. А музыкальные образы Ajin, Feso и Madk1lla дополнит оформление зала: груды старых телевизоров, белые шумы и синие экраны.