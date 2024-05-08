18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Классическая электроника в «Нулевой комнате»: listening-сессия от Code Station

В Центре современной культуры стартует серия музыкальных мероприятий.

Серия музыкальных мероприятий CODE, на которых электронное звучание локальных артистов будет превращаться в тотальную инсталляцию откроется субботней listening-сессия от подкаста Code Station. Первая встреча в «Нулевой» будет посвящена электронному звуку в самом классическом его проявлении: от сдержанных выверенных ритмов до хаотичных ударных и перкуссий, разбавленных железными и холодными синтами эпохи Nintendo. А музыкальные образы Ajin, Feso и Madk1lla дополнит оформление зала: груды старых телевизоров, белые шумы и синие экраны.

Информационный обзор редакции.16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: