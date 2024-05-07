К нам едет Элли на маковом поле: Самару ждут песни о любви с «Сада твоего имени»

В последние два года главной темой твоего творчества стала любовь, причем достаточно трагичная. Почему?

Она не трагичная, а, скорее, драматичная в моменте. В итоге ведь из неё рождается свет и вера, что боль проходит, а любовь остается.

Помимо любви, в глаза бросается тема природы. Твой псевдоним, песни «Яблоко», «Клен», «Море», в названии последнего альбома есть слово «сад». Как ты связываешь любовь и природу?

Я наполняюсь силами, гуляя по лесам, садам, у воды. Меня очень вдохновляет природа, причем совершенно незначительные мелочи: белый лепесток вишни, водная гладь, блики солнца сквозь листву. Эти вещи таят в себе несметное количество метафор и больших идей.

Этот загадочный «Он», к которому много обращений в последнем альбоме — конкретный герой или абстрактный персонаж?

Во многих песнях это конкретные люди, да, но все — разные. Например, в «я всегда протяну тебе руку» я обращаюсь к своему младшему брату. В «Море» — к человеку, которого видела последний раз года три назад. А вот «Сад твоего имени», «ты везде», «убегай» — абстрактные истории.

Как много ты берешь в творчество из своей жизни?

Да почти всё, в общем-то. Все чувства и мысли, что волнуют сердцем, всегда прорастают стихами и музыкой.

Чего ты ждешь от тура и будет ли он чем-то отличаться от предыдущих?

В этот раз мы едем с барабанщиком, и такого еще не было, я этому очень рада, потому что «живая» секция ударных всегда дает другую атмосферу на концертах.

От тура жду ярких и приятных впечатлений, новых знакомств и классных фото!