Рок-н-ролл мертв, а я еще нет: в Доме рока пройдет очередная лекция

Она состоится уже послезавтра и называется «Сколько раз умирал рок-н-ролл?»

Рок-музыку в разных ее формах и жанрах играют уже около 70 лет. Как и любая культурная форма, она видоизменяется, претерпевает кризисы и наполняется новым содержанием. За эту долгую истории критики и сами музыканты не раз заявляли о том, что рок-н-ролл уже не тот, что был раньше. Для большей эффектности они использовали метафору «смерти». Что имеют в виду, когда говорят или поют, что «рок-н-ролл мертв?»