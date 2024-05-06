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Музыка

Рок-н-ролл мертв, а я еще нет: в Доме рока пройдет очередная лекция

Она состоится уже послезавтра и называется «Сколько раз умирал рок-н-ролл?»

Рок-музыку в разных ее формах и жанрах играют уже около 70 лет. Как и любая культурная форма, она видоизменяется, претерпевает кризисы и наполняется новым содержанием. За эту долгую истории критики и сами музыканты не раз заявляли о том, что рок-н-ролл уже не тот, что был раньше. Для большей эффектности они использовали метафору «смерти». Что имеют в виду, когда говорят или поют, что «рок-н-ролл мертв?»

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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Места:
Zvezda House Of Rock

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