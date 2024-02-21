18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Я буду ждать завтра: у группы HeDonist вышел новый сингл

Одна из самых упорных и плодовитых групп региона HeDonist (в миру HeDT) заметно помрачнела. Музыканты почти целиком отошли от привычного эмо/поп-панка в сторону тревожного и сумрачного альт-рока. Звучит релиз на удивление плотно, вместе с лирикой напор Гедонистов бьёт точно в цель. Песня - ожидание, песня - почти отчаяние, песня - нетерпение.

Этим же ощущение пропитана обложка релиза. Горящий свет в одной из квартир в противовес спящему зданию/спящему разуму/невозможности чувствовать. Рассвет не за горами, все самое лучшее обязательно случится. Не сегодня, так завтра.

Информационный обзор редакции 18+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: