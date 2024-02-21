Я буду ждать завтра: у группы HeDonist вышел новый сингл

Одна из самых упорных и плодовитых групп региона HeDonist (в миру HeDT) заметно помрачнела. Музыканты почти целиком отошли от привычного эмо/поп-панка в сторону тревожного и сумрачного альт-рока. Звучит релиз на удивление плотно, вместе с лирикой напор Гедонистов бьёт точно в цель. Песня - ожидание, песня - почти отчаяние, песня - нетерпение.

Этим же ощущение пропитана обложка релиза. Горящий свет в одной из квартир в противовес спящему зданию/спящему разуму/невозможности чувствовать. Рассвет не за горами, все самое лучшее обязательно случится. Не сегодня, так завтра.