Орган и «Дух свободы»: семь композиторов в Самарской кирхе

В воскресенье в Самарской кирхе будет играть выпускник Штутгартской высшей школы музыки и театра Андрей Коломийцев.

В воскресенье в Самарскую кирху приедет важный гость из церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге: органист и выпускник Штутгартской высшей школы музыки и театра Андрей Коломийцев выступит с программой «Дух свободы». Это отличная возможность услышать, как звучит музыка семи композиторов: Георга Муффата, Луи Куперена, Пабло Бруна, Абрахама ван Керкховена, Доменико Скарлатти, Алессандро Польетти и, конечно, Иоганна Себастьяна Баха.