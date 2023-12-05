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Тот самый Термен: правнук великого музыкального изобретателя в следующую пятницу выступит в Самаре

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В Музее Модерна пройдет концерт «Музыка из воздуха: терменвокс и фортепиано»

Терменвокс, созданный в 1919 году, заслуженно стал одним из первых пространственных музыкальных инструментов, прославив фамилию Термена по всему миру и внеся большой вклад в историю мировой электронной музыки.
На концерте посетители смогут насладиться уникальным звучанием классических произведений, исполненных в ансамбле терменвокса и фортепиано. Кроме того, в программе звучат произведения, специально написанные для терменвокса, включая электронные композиции. Среди композиторов исполняемых произведений представлены такие имена, как И. С. Бах, С. Рахманинов, А. Пьяццолла, Л. Ауэрбах, А. Попов, а также сам П. Термен. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир звуков этого уникального музыкального инструмента.

Исполнители:
Петр Термен (терменвокс) - один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, композитор, руководитель единственной в Европе и территории постсоветского пространства школы терменвокса Russian Theremin School, член Санкт-Петербургского общества терменвокса.
Мариана Новикова (фортепиано) - концертмейстер хора САТОБ. Член Союза театральных деятелей РФ, член Гильдии пианистов-концертмейстеров России.

Фото: Архивы пресс-служб

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