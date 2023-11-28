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Первый Ясак за 3 года: культовая тольяттинская вечеринка возвращается

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Yasak Party пройдет в начале декабря в Штаб квартире

Игорь Ясаков – известный видеограф (да да, его видео использовали Билли Айлиш, Bring Me the Horizon и кто только не) и организатор, пожалуй, самой популярной вечеринки в столице Автограда. В Штаб квартире выступят: 10 дней без горячей воды, Тоби Хонест, Золотые зубы.
На последних остановимся поподробнее. Золотые зубы – уникальное тольяттинское явление. Их последний альбом вошел в топ-20 альбомов 2022 года в голосовании портала Flow, а Костя Сперанский из «Макулатуры» и Антоха МС рассказывали о коллективе в стримах и шоу. С последним группа даже записала фит. Группа уже успела выступить несколько раз в столичном Мутаборе, 16 тоннах и где только не. Почему Зубы до сих пор не доехали до Самары... Большой вопрос.

Фото: Архивы пресс-служб

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