Цветочность любви: у группы Pluush вышел новый сингл

Самая экстравагантная группа региона представила релиз Цветочность

Про группу Plush мы писали много, даже брали у них интервью. Но для для тех, кто в танке напомним, что Pluush – супербэнд, состоящий из участников Bajinda Behind The Enemy Lines, Hanyga Flex И IRA. Внезапный союз бывших ценителей тяжелых направлений и мадчестера дал очень интересный результат. Во-первых, абсолютно космические образы. Даже боимся представить, как будет выглядеть живое выступление группы. Во-вторых, наличие банджо. В-третьих, порой даже слишком необычное сочетание жанров. В новом сингле мы можем услышать отстраненный сторителлинг, ломаные ударные, около дабстеп клавишные, размашистый EDM вкупе с суперхуковой читкой.

Музыку Pluush всегда интересно слушать: структура треков всегда сознательно усложнена, в Цветочности, к примеру, вполне отчетливо звучит второй припев. Путешествие, которое предлагает группа не только музыкальное, Pluush поют о самых светлых чувствах: о любви, цикличности событий, проживании времени, вопросах самоидентификации и всем том, что волнует не только молодых людей, но и вполне взрослых, страдающих от экзистенциальных кризисов. Музыка Pluush всегда бодрит и не дает приунывать, а главное напоминает о том, что жизнь состоит не только из последовательно повторяющихся событий. В ней много прекрасного: к примеру, летний дождь, который спит под балконом. Красивый образ, красивая музыка, а главное ни на что не похожая. Послушайте релиз, он того стоит.