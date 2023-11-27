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Музыка

Бахнем по понедельнику: всем нужно немного лютни

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В Kowalski club пройдет концерт лютневой музыки «Бах и другие звери». 

Сегодня в Kowalski club выпускник Санкт-Петербургской консерватории и Базельской Schola Cantorum Константин Щеников-Архаров выступит с концертом лютневой музыки XVII-XVIII веков. Ученик легендарного Хопкинсона Смита сыграет концерт «Бах и другие звери», название которого отсылает к юмористической автобиографии натуралиста Джеральда Даррела «Моя семья и другие звери», и наполнит понедельник камерной музыкой Иоганна Себастьяна.

Фото: Архивы пресс-служб

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