Бахнем по понедельнику: всем нужно немного лютни

В Kowalski club пройдет концерт лютневой музыки «Бах и другие звери».

Сегодня в Kowalski club выпускник Санкт-Петербургской консерватории и Базельской Schola Cantorum Константин Щеников-Архаров выступит с концертом лютневой музыки XVII-XVIII веков. Ученик легендарного Хопкинсона Смита сыграет концерт «Бах и другие звери», название которого отсылает к юмористической автобиографии натуралиста Джеральда Даррела «Моя семья и другие звери», и наполнит понедельник камерной музыкой Иоганна Себастьяна.