Музыкальный факультет: винила много не бывает

В это воскресенье в Сезонке пройдет премьера нового проекта, посвященного пластинкам и всему вокруг них

Музыкальный факультет — новое детище редактора «Собака.ру» и винилового энтузиаста Алексея Тилли. Musfac будет проходить по выходным в разных барах, на умозрительный лекторий будут приглашаться ценители винила, музыканты и коллекционеры. Гости будут рассказывать истории появления винила в их жизнях, а все пришедшие оценивать любимые пластинки приглашенных спикеров и, конечно же, слушать много классной и редкой музыки. MUSFAC — о виниле и про винил.

Проект стартует с рассказа о коллекции пластинок от основателя проекта Алексея Тилли. Алексей в аналоговой истории не так давно, но уже собрал внушительную подборку эмбиента, психоделии, винтажного электро, этники, афробита, краут-рока и лефтфилда.

Помимо лекции Тилли отыграет сет на виниле, а бар подготовит тематический спешл. В это воскресенье всех ждет оптимальное музыкальное сопровождение для распития длинных коктейлей и вдумчивого восприятия аналогового вайба.