Ты меня VLNYешь: главная инди-поп группа региона даст сольник

Концерт пройдет в начале декабря в баре Куйбышев

VLNY — уникальный проект, который начался как one man band в лице Дмитрия Артемьева, позже переросший в большую историю. Группа уже выступила на самых крупных площадках страны, отыграла на Первом канале, прозвучала в виде саундтреков к популярным сериалам.

Последний альбом группы называется Меня здесь нет. Релиз обладает максимально отстраненным вайбом, лирический герой будто наблюдает за всем происходящим со стороны. Артемьев выступает безучастным бытописцем, но не участником процессов. Такой подход обладает определенным очарованием, в целом — это классическая пластинка VLNY. Ещё одним отличительным моментом является жанровый микс релиза, здесь и новый r'n'b, русский поп самого свежего разлива и, конечно же, ортодоксальный рок.

Тексты стали намного более остросоциальными и от этого... достаточно страшными. Особенно пробирает абсолютно отстраненная фиксация страшных предчувствий вкупе с медленной и хрупкой музыкой. VLNY заметно повзрослели.