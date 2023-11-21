Арфа для заводчан: живой арт-неофолк в Бенке Холле

В воскресенье на Станкозаводе.пройдет концерт Alizbar & Ann’Sannat «Сказки вне времени».
В воскресенье на Станказаводе выступит трио Alizbar & Ann’Sannat: за арфу, флейту и гитару отвечает Alizbar, за экзотические инструменты Анны Батурова, а с контрабасом управляется Андрей Самойлов. Зрителей ждет концертная программа «Сказки вне времени» - мистический коктейль арт-неофолка, блюграсса и аранжировок в стиле импрессионизма и минимализма, который идеально подходит для снежного ноября.
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Фото: Архивы пресс-служб
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