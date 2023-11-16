18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Романсика ноября: Рахманинов в музее

Поделиться:

В Музее Модерна пройдет концерт «День сильнее ночи!...», на котором сыграют пьесы и романсы Рахманинова.

«Собака.ru.» попросила пианистку и куратора концертов классической музыки Музея Модерна Мариану Новикову назвать три причины дойти до музея в следующую субботу и послушать пьесы и романсы Рахманинова. 

«Во-первых, это возможность познакомиться с юношескими романсами Сергея Рахманинова, которые он сам считал недостойными публикации. Долгое время они исполнялись крайне редко. Во-вторых, на концерте прозвучат всеми любимые произведения-жемчужины «Сирень»,  «У моего окна» и «Маргаритки». И, наконец. Татьяна Гайворонская споет романсы из последних опусов, требующих большого мастерства и понимания: «Сон» на слова Соллогуба, «Муза», «Ветер перелетный». За фортепиано отвечаем мы с Валентиной Яхьяевой и сыграем пьесы в четыре руки: «Скерцо» с мотивами русской сказочности, праздничный и изящный «Вальс» и протяжную «Русскую песню».

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: