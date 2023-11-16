Романсика ноября: Рахманинов в музее

В Музее Модерна пройдет концерт «День сильнее ночи!...», на котором сыграют пьесы и романсы Рахманинова.

«Собака.ru.» попросила пианистку и куратора концертов классической музыки Музея Модерна Мариану Новикову назвать три причины дойти до музея в следующую субботу и послушать пьесы и романсы Рахманинова.

«Во-первых, это возможность познакомиться с юношескими романсами Сергея Рахманинова, которые он сам считал недостойными публикации. Долгое время они исполнялись крайне редко. Во-вторых, на концерте прозвучат всеми любимые произведения-жемчужины «Сирень», «У моего окна» и «Маргаритки». И, наконец. Татьяна Гайворонская споет романсы из последних опусов, требующих большого мастерства и понимания: «Сон» на слова Соллогуба, «Муза», «Ветер перелетный». За фортепиано отвечаем мы с Валентиной Яхьяевой и сыграем пьесы в четыре руки: «Скерцо» с мотивами русской сказочности, праздничный и изящный «Вальс» и протяжную «Русскую песню».