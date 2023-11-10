Глюк в «Художественном»: опера на большом экране

В субботу можно сходить в кино на знаменитую оперу «Орфей и Эвридика» в синтезе балета и оперы.

Свою версию мифа о музыканте, который не побоялся вернуть свою возлюбленную из царства мертвых, Кристоф Виллибальд Глюк написал почти двести пятьдесят лет назад. В 2017 году один из самых известных балетмейстеров нашего времени Джон Ноймайер представил свой вариант истории и рассказал, как хореограф Орфей спускается в ад за прима-балериной Эвридикой. В субботу в «Художественном» можно будет оценить, как балет сплетается с оперой, услышать знаменитого тенора Дмитрия Корчака и увидеть приму-балерину Андриану Чучман.