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Музыка

Глюк в «Художественном»: опера на большом экране

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В субботу можно сходить в кино на знаменитую оперу «Орфей и Эвридика» в синтезе балета и оперы. 

Свою версию мифа о музыканте, который не побоялся вернуть свою возлюбленную из царства мертвых, Кристоф Виллибальд Глюк написал почти двести пятьдесят лет назад. В 2017 году один из самых известных балетмейстеров нашего времени Джон Ноймайер представил свой вариант истории и рассказал, как хореограф Орфей спускается в ад за прима-балериной Эвридикой. В субботу в «Художественном» можно будет оценить, как балет сплетается с оперой, услышать знаменитого тенора Дмитрия Корчака и увидеть приму-балерину Андриану Чучман.

Фото: Архивы пресс-служб

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