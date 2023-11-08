Маковое поле расцветает в ноябре: в «Молодой» приезжает Виктория Трунова

В субботу в «Молодом» можно будет спеть в унисон с сердцами команды «Элли на маковом поле».

Ноябрь Виктория «Элли на маковом поле» Трунова посвятила турне по России, в котором «звезда камерной музыки» решила вернуться к истокам: клавишам, голосу хрусталю и глазам бэмби. В этом турне запланирована остановка в Самаре: заглянуть в глаза бэмби можно будет в субботу в «Молодом». Но это не единственный повод прийти на концерт: мы попросили артистку назвать еще три причины. Вот они:

«Во-первых, концерты «Элли на маковом поле» можно считать музыкальной терапией, так что если хотите полечить душу, выступление пропускать не стоит. Во-вторых, на концертах собираются молодые, интересные, чувственные и рефлексирующие люди, которые помогут отогреть замерзшее сердце. Но самое главное – это то, что Самара занимает отдельное место в сердцах нашего коллектива. Мы очень давно ждали концерта в этом городе, в котором у нас так много друзей, что мы всегда чувствуем себя здесь, как дома!»