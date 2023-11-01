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Сказочная музыка

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За музыкальное сопровождение Ночи искусств на «Станкозаводе» будет отвечать organic-deep house-трио Krasa Rosa.

В колоритному визуальному ряду выставки «Всякие сказки», которая откроется на «Станкозаводе» в эту субботу, добавится атмосферное выступление трио саунд-продюсеров, которые называют себя Krasa Rosa в Бенке Холл. Музыка Руслана Reskide Кобякова, Валерия Sound Quelle Лебедева и Константина Jiminy Hop Куранакова – это пропитанный смыслами и атмосферой событий оrganic/deep house с элементами русской этники. Музыканты уделяют особое значение живым выступлениям и оригинальному звучанию музыкальных инструментов. А поддерживать ритмы вечера будут Dj Gummy Bear, Lasha и Dima DYM.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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